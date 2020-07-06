Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Два российских клуба попали в первую корзину Еврокубка

Два российских клуба попали в первую корзину Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

Российские УНИКС и «Локомотив-Кубань» попали в первую корзину посева для жеребьёвки регулярного чемпионата Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира. Там же оказались «Промитеас» и «Уникаха». Эти команды точно не станут соперниками российских клубов в регулярном чемпионате, жеребьёвка которого состоится 10 июля в Барселоне.

Первая корзина
«Промитеас»
«Уникаха»
УНИКС
«Локомотив-Кубань»

Вторая корзина
«Будучность»
«Андорра»
«Гран-Канария»
«Ховентуд»

Третья корзина
«Маккаби Ришон»
«Литкабелис»
«Партизан»
«Тренто»

Четвёртая корзина
«Цедевита-Олимпия»
«Виртус»
«Венеция»
«Брешия»

Пятая корзина
«Монако»
«Бураспор»
«Бахчешехир»
«Ульм»

Шестая корзина
«Нантер»
«Метрополитан 92»
«Бурж»
«Антверп Джайентс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020