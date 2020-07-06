Два российских клуба попали в первую корзину Еврокубка
Российские УНИКС и «Локомотив-Кубань» попали в первую корзину посева для жеребьёвки регулярного чемпионата Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира. Там же оказались «Промитеас» и «Уникаха». Эти команды точно не станут соперниками российских клубов в регулярном чемпионате, жеребьёвка которого состоится 10 июля в Барселоне.
Первая корзина
«Промитеас»
«Уникаха»
УНИКС
«Локомотив-Кубань»
Вторая корзина
«Будучность»
«Андорра»
«Гран-Канария»
«Ховентуд»
Третья корзина
«Маккаби Ришон»
«Литкабелис»
«Партизан»
«Тренто»
Четвёртая корзина
«Цедевита-Олимпия»
«Виртус»
«Венеция»
«Брешия»
Пятая корзина
«Монако»
«Бураспор»
«Бахчешехир»
«Ульм»
Шестая корзина
«Нантер»
«Метрополитан 92»
«Бурж»
«Антверп Джайентс».
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