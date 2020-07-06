Два российских клуба попали в первую корзину Еврокубка

Российские УНИКС и «Локомотив-Кубань» попали в первую корзину посева для жеребьёвки регулярного чемпионата Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира. Там же оказались «Промитеас» и «Уникаха». Эти команды точно не станут соперниками российских клубов в регулярном чемпионате, жеребьёвка которого состоится 10 июля в Барселоне.



Первая корзина

«Промитеас»

«Уникаха»

УНИКС

«Локомотив-Кубань»



Вторая корзина

«Будучность»

«Андорра»

«Гран-Канария»

«Ховентуд»



Третья корзина

«Маккаби Ришон»

«Литкабелис»

«Партизан»

«Тренто»



Четвёртая корзина

«Цедевита-Олимпия»

«Виртус»

«Венеция»

«Брешия»



Пятая корзина

«Монако»

«Бураспор»

«Бахчешехир»

«Ульм»



Шестая корзина

«Нантер»

«Метрополитан 92»

«Бурж»

«Антверп Джайентс».