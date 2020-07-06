Экс-игрок ЦСКА Макиев вернулся в Единую лигу ВТБ

Центровой Алан Макиев вернулся в Единую лигу ВТБ, подписав трёхлетний контракт с «Автодором», воспитанником которого он является.
Два предыдущих года Макиев защищал цвета «Уралмаша». В минувшем сезоне центровой помог команде из Екатеринбурга выйти в полуфинал Кубка России и финишировать на 4-м месте в Суперлиге с 17 победами при 9 поражениях. В 26 матчах чемпионата его средняя статистика составила 9,2 очка, 4,2 подбора и 0,9 передачи.
«Я очень рад вернуться в клуб, который меня воспитал. Спасибо Владимиру Евстафьевичу Родионову за то, что поверил в меня и предоставил шанс вновь сыграть в Лиге ВТБ. С нетерпением жду встречи с саратовскими болельщиками, по которым очень соскучился! В новом сезоне ожидаю их горячую поддержку», – приводятся слова Макиева на сайте саратовского клуба.
Алан начал выступать на профессиональном уровне в «Автодоре», где и провел большую часть карьеры. В 2017 году перешёл из саратовского клуба в ЦСКА, где не сумел закрепиться в составе.
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