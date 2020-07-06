Гомельский прокомментировал отношение НБА к движению Black Lives Matter

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал решение руководства Национальной баскетбольной ассоциации наносить на майки вместо имён различные лозунги, в том числе и политические.
«Большинство игроков НБА — афроамериканцы, которые в той или иной степени поддерживают движение Black Lives Matter. Считаю решение руководства НБА уступкой», — написал Гомельский в своей конференции.
Ранее НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.
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