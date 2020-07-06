Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Зенит» подписал одного из лучших снайперов Евролиги

«Зенит» подписал одного из лучших снайперов Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Атакующий защитник «Жальгириса» Кей Си Риверс продолжит карьеру в «Зените», сообщает инсайдер Eurohoops Никос Варлас в своём «твиттере».

Стороны согласовали контракт на сезон-2020/2021. В прошлом сезоне Евролиги Риверс набирал в среднем 9,3 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру. Риверс ранее играл под руководством главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля в «Панатинаикосе». В России американец выступал за «Локомотив-Кубань» и «Химки».

Риверс является одним из лучших снайперов Евролиги. В минувшем сезоне он вошел в число нескольких игроков Евролиги, покоривших гроссмейстерскую отметку точности 50-40-90 (более 50% реализации двухочковых, более 40% трёхочковых и более 90% штрафных). Во время выступления в «Реале», «Баварии» и «Панатинаикосе» Риверс реализовывал более 40% из-за дуги.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020