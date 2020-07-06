«Зенит» подписал одного из лучших снайперов Евролиги

Атакующий защитник «Жальгириса» Кей Си Риверс продолжит карьеру в «Зените», сообщает инсайдер Eurohoops Никос Варлас в своём «твиттере».
Стороны согласовали контракт на сезон-2020/2021. В прошлом сезоне Евролиги Риверс набирал в среднем 9,3 очка, 1,5 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру. Риверс ранее играл под руководством главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля в «Панатинаикосе». В России американец выступал за «Локомотив-Кубань» и «Химки».
Риверс является одним из лучших снайперов Евролиги. В минувшем сезоне он вошел в число нескольких игроков Евролиги, покоривших гроссмейстерскую отметку точности 50-40-90 (более 50% реализации двухочковых, более 40% трёхочковых и более 90% штрафных). Во время выступления в «Реале», «Баварии» и «Панатинаикосе» Риверс реализовывал более 40% из-за дуги.
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