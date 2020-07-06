«Локомотив-Кубань» выдал первый профессиональный контракт воспитаннику сразу на 5 лет

Краснодарский «Локомотив-Кубань» заключил контракт с воспитанником клуба Валерием Калиновым, сообщает официальный сайт краснодарской команды. Соглашение рассчитано на пять лет.
Валерий является воспитанником системы резерва ПБК «Локомотив-Кубань». Выступает за «Локомотив-Кубань-2» с сезона-2016/17.
В сезоне-2019/2020 сыграл 28 матчей в Молодёжной лиге ВТБ, в которых набирал 6,3 очка и совершал 4,3 подбора за матч. Валерий также выступал в составе «Локомотив-Кубань-ЦОП» в Суперлиге-2 и сыграл один матч в Единой лиге ВТБ за основную команду.
«Валера при росте 212 см очень подвижен и обладает хорошим баскетбольным интеллектом. Самоотдача и характер у него на должном уровне, так что пришло время ему свой потенциал реализовывать уже во взрослом баскетболе. Уверен, Валерий будет не просто бороться за игровое время, но и сможет приносить пользу команде. Отмечу, что он является воспитанником резерва клуба, прошёл весь путь: от интерната до молодёжной команды. Приходит время, когда вся работа по подготовке начинает давать свои результаты. Уверен, что воспитанников клуба в основной команде будет становиться всё больше и больше каждый год», — прокомментировал подписание контракт главный тренер краснодарского клуба Евгений Пашутин.
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