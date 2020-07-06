У семи баскетболисток женской НБА выявлен коронавирус
У семи баскетболисток из женской Национальной баскетбольной ассоциации был выявлен коронавирус, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Кит Помпи.
Всего в период с 28 июня по 5 июля тесты на коронавирус сдали 137 игроков Женской Национальной баскетбольной ассоциации. 11 команд 6 июля должны приехать во Флориду для того, чтобы начать подготовку к сезону-2020. 12-я команда — «Индиана» — приедет в целях предосторожности как минимум на пять дней позднее остальных.
Напомним, ранее клубу Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» из-за вспышки коронавируса пришлось закрыть свою тренировочную базу во второй раз.
Эта вспышка не должна повлиять на проведение сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации.
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