«Нужно больше». Браун недоволен списком доступных надписей для замены фамилий игроков НБА

Игрок «Бостона» Джейлен Браун остался недоволен ограничениями в возможностях менять надписи на игровых майках.
«Мне бы хотелось видеть чуть больше вариантов, которые можно нанести на игровую форму. Я считаю, что этот список является примером формы ограничения. Я разочарован этим списком.
Я думаю, что в начале многие игроки не хотели играть в возобновлённом сезоне, но сейчас это возможность играть за что-то большее, чем вы сами, так что многие игроки будут за обеими руками. Нам нужно пойти туда, на паркет и убедиться, что люди не забудут Джорджа Флойда, Бреонну Тейлор, Филандо Кастили, Ахмауд Арбери или Трейвона Мартина. Этот список можно продолжать. Думаю, сейчас у людей появляется осознание и я являюсь частью этого движения», — приводит слова Брауна Basket USA.
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