Бэйлесс назвал самого подходящего тренера для «Бруклина» и объяснил, почему это не Попович

Известный телеведущий Скип Бэйлесс рассказал о причинах, по которым Грег Попович не подходит на роль главного тренера «Бруклин Нетс».



«По слухам, Попович мог стать главным тренером „Бруклина“. Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг продержались бы в команде неделю, с его грубостью и хитрыми решениями старой тренерской школы. Они самые талантливые и тонкокожие игроки, и теперь они объединились в одной команде. Тайрон Лю подходит им лучше, чем Жак Вон», — написал Бейлесс в «Твиттере».



71-летний Попович руководит «Сан-Антонио" с 1996 года. За это время завоевал с командой 5 титулов чемпиона НБА и трижды признавался лучшим тренером года в лиге. Попович выстроил чемпионскую династию во главе с Тимом Данканом, Ману Джинобили и Тони Паркером, однако «Спёрс» перестали быть претендентом на титул после завершения карьеры легендарных игроков.