Бэйлесс назвал самого подходящего тренера для «Бруклина» и объяснил, почему это не Попович

Известный телеведущий Скип Бэйлесс рассказал о причинах, по которым Грег Попович не подходит на роль главного тренера «Бруклин Нетс».
«По слухам, Попович мог стать главным тренером „Бруклина“. Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг продержались бы в команде неделю, с его грубостью и хитрыми решениями старой тренерской школы. Они самые талантливые и тонкокожие игроки, и теперь они объединились в одной команде. Тайрон Лю подходит им лучше, чем Жак Вон», — написал Бейлесс в «Твиттере».
71-летний Попович руководит «Сан-Антонио" с 1996 года. За это время завоевал с командой 5 титулов чемпиона НБА и трижды признавался лучшим тренером года в лиге. Попович выстроил чемпионскую династию во главе с Тимом Данканом, Ману Джинобили и Тони Паркером, однако «Спёрс» перестали быть претендентом на титул после завершения карьеры легендарных игроков.
- 6 июля 2020
-
23:03
-
21:55
-
20:59
-
19:54
-
19:06
-
17:55
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:42
-
17:21
-
16:12
-
15:18
-
14:32
-
13:17
-
12:25
-
11:52
-
11:33
-
10:09
-
09:55
-
07:39
-
03:43
-
00:11
- 5 июля 2020
-
23:37
-
22:45
-
21:03
-
19:53
-
18:50
-
17:11
-
17:04
-
16:31
-
15:46
-
14:52
-
13:59
-
12:52