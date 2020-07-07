Бывший тренер ЦСКА Мессина пожертвовал большую сумму на благотворительность
Бывший главный тренер ЦСКА Этторе Мессина, ныне возглавляющий «Милан», сделал очень крупное пожертвование в фонд социального проекта в Болонье Cucine Popolari, который занимается приготовлением пищи для людей с финансовыми трудностями или одиноких.
Руководитель проекта Роберто Моргантини сообщил, что пожертвование Мессины на 80% закроет потребности проекта в следующем году.
«Cucine Popolari благодарят Этторе Мессину, который и в этом случае доказал, что является не только бесспорным чемпионом в спорте, но и чемпионом в гуманизме», — приводит комментарий Моргантини ANSA.
В Болонье Мессина начинал свой путь как тренер, приведя местный клуб «Виртусе» к двух победам в Евролиге. ЦСКА Мессина возглавлял с 2012 по 2014 годы.
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