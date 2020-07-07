Дуайт Ховард принял решение по участию в рестарте сезона НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард намерен принять участие в рестарте сезона НБА, сообщает Hoopsrumors.

Если бы Ховард отказался от участия в оставшихся играх в НБА, он потерял бы около 1,1% своей зарплаты за каждый пропущенный матч. Ховард принял решение присоединиться к команде в Орландо в четверг, 9 июля, получит оставшиеся игровые чеки и передаст их в свою некоммерческую кампанию.

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.

Ожидается, что команды начнут прибывать в Орландо 7-9 июля для тренировок и подготовки к началу возобновления сезона.