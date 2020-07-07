Дуайт Ховард принял решение по участию в рестарте сезона НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард намерен принять участие в рестарте сезона НБА, сообщает Hoopsrumors.
Если бы Ховард отказался от участия в оставшихся играх в НБА, он потерял бы около 1,1% своей зарплаты за каждый пропущенный матч. Ховард принял решение присоединиться к команде в Орландо в четверг, 9 июля, получит оставшиеся игровые чеки и передаст их в свою некоммерческую кампанию.
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
Ожидается, что команды начнут прибывать в Орландо 7-9 июля для тренировок и подготовки к началу возобновления сезона.
- 7 июля 2020
-
07:34
-
04:51
-
00:56
-
00:55
- 6 июля 2020
-
23:53
-
23:03
-
21:55
-
20:59
-
19:54
-
19:06
-
17:55
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:42
-
17:21
-
16:12
-
15:18
-
14:32
-
13:17
-
12:25
-
11:52
-
11:33
-
10:09
-
09:55
-
07:39
-
03:43
-
00:11
- 5 июля 2020
-
23:37
-
22:45
-
21:03
-
19:53
-
18:50
-
17:11
-
17:04