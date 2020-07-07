Джей Ар Смит дал первые публичные комментарии после перехода в «Лейкерс»

Атакующий защитник Джей Ар Смит дал первые публичные комментарии после перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс». Игрок признался, что отсутствие баскетбола в жизни повлияло на его психическое состоянии.
«В течение длительного периода я переживал сильную депрессию. Это продолжалось несколько месяцев, на протяжении которых я даже не играл в NBA 2K, хотя я большой любитель видеоигр. Не хотел играть в баскетбол, тренироваться, играть в 2K. Вообще не хотел делать что-то связанное с баскетболом.
Я отстранился на некоторое время. Как человек, который провёл в лиге большую часть своей взрослой жизни, испытал культурный шок, когда у меня это забрали. Пока что-то не потеряешь, не осознаёшь ценность этой потери. Мне просто хочется ценить этот момент. Не имеет значения, буду ли я играть в следующем сезоне или никогда больше не выйду на площадку. Просто хочу наслаждаться каждым моментом», – цитирует Смита ESPN.
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд Кавальерс» в течение почти четырёх сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз». Джеймс в «Инстаграме» намекал на подписание Смита.
Напомним, атакующий защитник «Лейкерс» Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое и занял Смит. 34-летний Смит не играл в НБА в этом сезоне, но проходил просмотр в «Лейкерс» в марте, перед тем как лига приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса. Смит получит всего $ 290 тыс. в «Лейкерс» и станет неограниченно свободным агентом по завершении сезона.
- 7 июля 2020
-
10:14
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
07:34
-
04:51
-
00:56
-
00:55
- 6 июля 2020
-
23:53
-
23:03
-
21:55
-
20:59
-
19:54
-
19:06
-
17:55
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:42
-
17:21
-
16:12
-
15:18
-
14:32
-
13:17
-
12:25
-
11:52
-
11:33
-
10:09
-
09:55
-
07:39
-
03:43
-
00:11
- 5 июля 2020
-
23:37
-
22:45
-
21:03