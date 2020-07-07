Джей Ар Смит дал первые публичные комментарии после перехода в «Лейкерс»

Атакующий защитник Джей Ар Смит дал первые публичные комментарии после перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс». Игрок признался, что отсутствие баскетбола в жизни повлияло на его психическое состоянии.



«В течение длительного периода я переживал сильную депрессию. Это продолжалось несколько месяцев, на протяжении которых я даже не играл в NBA 2K, хотя я большой любитель видеоигр. Не хотел играть в баскетбол, тренироваться, играть в 2K. Вообще не хотел делать что-то связанное с баскетболом.



Я отстранился на некоторое время. Как человек, который провёл в лиге большую часть своей взрослой жизни, испытал культурный шок, когда у меня это забрали. Пока что-то не потеряешь, не осознаёшь ценность этой потери. Мне просто хочется ценить этот момент. Не имеет значения, буду ли я играть в следующем сезоне или никогда больше не выйду на площадку. Просто хочу наслаждаться каждым моментом», – цитирует Смита ESPN.



Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд Кавальерс» в течение почти четырёх сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз». Джеймс в «Инстаграме» намекал на подписание Смита.



Напомним, атакующий защитник «Лейкерс» Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое и занял Смит. 34-летний Смит не играл в НБА в этом сезоне, но проходил просмотр в «Лейкерс» в марте, перед тем как лига приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса. Смит получит всего $ 290 тыс. в «Лейкерс» и станет неограниченно свободным агентом по завершении сезона.