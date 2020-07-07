Гомельский прояснил позицию по трансферу Шенгелии в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему верит в возможный переход тяжёлого форварда «Басконии» Торнике Шенгелии в московский ЦСКА, несмотря на то что клуб официально не сообщал о переговорах.
«Не имею официальной информации, но тот факт, что ЦСКА не продлил контракт с Воронцевичем, говорит о том, что у клуба есть хорошо продуманный план подписать на место четвёртого номера сильного игрока. Скорее всего, Шенгелию», — написал Гомельский в своей конференции.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Шенгелия ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».
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