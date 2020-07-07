Леброн, Дончич и Янг отреагировали на крупнейший контракт в истории спорта у игрока NFL
Звёзды НБА Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Трей Янг («Атланта Хоукс») отреагировали в социальных сетях на новость о том, что игрок в американский футбол Патрик Махоумс заключил рекордный контракт с клубом NFL «Канзас-Сити Чифс» почти на полмиллиарда долларов.
«Канзас-Сити» подписал с игроком соглашение на ближайшие 10 лет, что означает, что Махоумс связан обязательствами с «Чифс» ещё на 12 сезонов. Сумма сделки составила $ 477,6 млн.
«Одолжи мне 5 долларов», — пошутил над футболистом Леброн.
«Да, сэр», — написал Дончич под фото Махоумса.
«Вполне заслуженно, парень! Не спускай ногу с педали газа! Кстати, в следующий раз, когда мы встретимся, ужин за твой счёт», — обратился к игроку NFL Янг.
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