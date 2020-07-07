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Гомельский выбрал лучшего распасовщика между легендами ЦСКА Теодосичем и Папалукасом

Гомельский выбрал лучшего распасовщика между легендами ЦСКА Теодосичем и Папалукасом
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, кого из легенд московского ЦСКА он считает более лучшим распасовщиком — Милоша Теодосича или Теодороса Папалукаса.

«Как распасовщик — Теодосич сильнее. А Папалукас — полезнее для своей команды за счёт суммы качеств», — написал Гомельский в своей конференции.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он выиграл Евролигу в 2016 году. Также на счету баскетболиста шесть титулов в Единой лиге ВТБ. После ухода из ЦСКА Теодосич на протяжении двух сезонов выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс».

Папалукас играл в составе ЦСКА с 2002 по 2008 год, а также провёл за красно-синих сезон-2012/2013. Вместе с «армейцами» он становился двукратным победителем Евролиги, семикратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России.

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