Гомельский выбрал лучшего распасовщика между легендами ЦСКА Теодосичем и Папалукасом

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, кого из легенд московского ЦСКА он считает более лучшим распасовщиком — Милоша Теодосича или Теодороса Папалукаса.
«Как распасовщик — Теодосич сильнее. А Папалукас — полезнее для своей команды за счёт суммы качеств», — написал Гомельский в своей конференции.
Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он выиграл Евролигу в 2016 году. Также на счету баскетболиста шесть титулов в Единой лиге ВТБ. После ухода из ЦСКА Теодосич на протяжении двух сезонов выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс».
Папалукас играл в составе ЦСКА с 2002 по 2008 год, а также провёл за красно-синих сезон-2012/2013. Вместе с «армейцами» он становился двукратным победителем Евролиги, семикратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России.
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