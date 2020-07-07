Экс-игрок ЦСКА де Коло и MVP Евролиги Веселы определились с местом продолжения карьеры

Атакующий защитник Нандо де Коло и тяжёлый форвард Ян Веселы останутся в «Фенербахче» на сезон-2020/2021, сообщает инсайдер Eurohoops Никос Варлас на своей странице в «Твиттере».
Ранее двукратного чемпиона Евролиги в составе ЦСКА де Коло связывали с возможным переходом в «Валенсию», «Реал» или «Виртус», а к MVP Евролиги-2019 Веселы проявляла интерес «Барселона», но «Фенербахче» сумел убедить их остаться.
Ситуация по ещё одному лидеру «Фенербахче», разыгрывающему Костасу Слукасу, пока не разрешилась. Грек проведёт встречу с руководством клуба и после этого примет решение. В межсезонье-2020 «Фенербахче» примерно в два раза сократил бюджет. Команду покинули главный тренер Желько Обрадович и форвард Луиджи Датоме. Под вопросом будущее Деррика Уильямса и Николы Калинича.
Новым главным тренером турецкого клуба стал Игор Кокошков, который последние 20 лет работал в НБА.
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