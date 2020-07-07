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«Барселона» заключила первую сделку после назначения Ясикявичюса

«Барселона» заключила первую сделку после назначения Ясикявичюса
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» продлила контракт с тяжёлым форвардом Пьером Ориолой до 2024 года, объявил испанский клуб на официальном сайте.

Новый главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс рассматривает Ориолу как ключевого игрока в своих схемах на долгосрочную перспективу. Баскетболист перешёл в команду летом 2017 года из «Валенсии». За этот период «Барселона» смогла выиграть два Кубка Испании (2018 и 2019) и дважды дошла до финала чемпионата Испании но уступила. В «Финал четырёх» Евролиги каталонский клуб не выходил с 2014 года.

Ясикявичюс официально назначен главным тренером «Барселоны» 6 июля. Продление Ориолы стало первой сделкой клуба после назначения наставника. На этом посту Ясикявичюс сменил Светислава Пешича. 44-летний литовский специалист постарается вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в Евролиге после нескольких лет застоя.

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