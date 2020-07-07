Шенгелия прокомментировал возможный переход в ЦСКА и ответил на обвинения в Грузии

Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия, рассказал подробности о возможном переходе из «Басконии» в московский ЦСКА, а также ответил на критику, которую получил от соотечественников в связи с этим трансефром.

«Мой агент ведёт переговоры. Я знаю, что и тренер, и президент хотят видеть меня в рядах ЦСКА. В этом году не было серьёзного интереса со стороны других клубов. „Реал“ не выступил с предложением. «Милан» проявлял активность, но дело ничем не закончилось. Так что ЦСКА был единственным реальным вариантом.



Если я перееду в этот клуб, то, очевидно, отношение к моей стране и людям не изменится ни на секунду. Мне кажется странным начинать объяснять мой патриотизм и любовь к Грузии», — приводит слова Шенгелии интернет-портал ambebi.ge.



Возможный переход Шенгелии в ЦСКА сопровождался в основном резким откликом в грузинском обществе, и большая часть болельщиков раскритиковала баскетболиста, но нашлись и те, кто открыто заявил, что спорт и политика — разные вещи.