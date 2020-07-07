Тимма поухаживал за Седоковой, которая упала лицом на асфальт

Форвард «Химок» и сборной Латвии Янис Тимма оказал помощь своей возлюбленной Анне Седоковой, которая упала лицом на асфальт во время съёмок клипа. Об этом рассказала певица на своей странице в «Инстаграме», разместив соответствующее видео в «сторис».

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Съёмки клипа велись на площадке аэродрома Мячково в Московской области. По задумке Седокова должна была пробежать перед камерой на высоких каблуках, но зацепилась за лямку и не удержалась на ногах.

«Первые 10 секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Оказывается так страшно, когда не можешь дышать. Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать. Я увидела команду в ужасе и поняла, что нужно показать им, что всё хорошо. Чтобы они не волновались. Колено начало распухать и кровоточило, до руки было больно коснуться. А давайте снимать! Меня это не остановит. Теперь точно всё по правде», — написала Седокова.

Видео падения Седоковой можно посмотреть на её странице в «Инстаграме».