«Парма» решила, в каком еврокубковом турнире будет играть в следующем сезоне

Руководству пермской «Пармы» не удастся реализовать поставленную ранее задачу и заявить команду в Лигу чемпионов ФИБА на сезон-2020/2021. Вместо этого клуб будет принимать участие в Кубке Европы-ФИБА.
«Как стало известно на прошлой неделе, БК «Парма» не будет участвовать в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. В связи с тем, что первенство не было доиграно из-за пандемии коронавируса, совет директоров Лиги чемпионов ФИБА принял решение, что в новом сезоне сыграют все 10 команд, которые принимали участие в турнире на момент перерыва. Таким образом, единственная путёвка в Лигу чемпионов, положенная России по квоте, вновь передана БК «Нижний Новгород».
В связи со сложившейся ситуацией ФИБА предложила БК «Парма» участвовать в розыгрыше FIBA Europe Cup. Соответствующая заявка в Европейскую федерацию баскетбола нашим клубом уже отправлена», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
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