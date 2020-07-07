«Парма» решила, в каком еврокубковом турнире будет играть в следующем сезоне

Руководству пермской «Пармы» не удастся реализовать поставленную ранее задачу и заявить команду в Лигу чемпионов ФИБА на сезон-2020/2021. Вместо этого клуб будет принимать участие в Кубке Европы-ФИБА.

«Как стало известно на прошлой неделе, БК «Парма» не будет участвовать в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. В связи с тем, что первенство не было доиграно из-за пандемии коронавируса, совет директоров Лиги чемпионов ФИБА принял решение, что в новом сезоне сыграют все 10 команд, которые принимали участие в турнире на момент перерыва. Таким образом, единственная путёвка в Лигу чемпионов, положенная России по квоте, вновь передана БК «Нижний Новгород».



В связи со сложившейся ситуацией ФИБА предложила БК «Парма» участвовать в розыгрыше FIBA Europe Cup. Соответствующая заявка в Европейскую федерацию баскетбола нашим клубом уже отправлена», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.