Экс-игрок «Зенита» подписал контракт с «Барселоной» до 2023 года

«Барселона» продлила контракт с атакующим защитником Кайлом Куричем до 2023 года, сообщает пресс-служба испанского клуба на официальном сайте.
В прошлом сезоне Евролиги Курич набирал 9,4 очка и собирал 2,1 подбора при высокой точности трёхочковых 44,3%. В позапрошлом сезоне за «Барселону» Курич также осилил отметку выше 44% точности из-за дуги. Отмемтим, что американский снайпер со словацким паспортом присоединился к «Барселоне» в 2018 году, перейдя из «Зенита».
Ранее «Барселона» продлила контракт с центровым Пьером Ориолой на четыре года. При этом команду покинули центровой Анте Томич и разыгрывающий Кевин Пангос, которые не вписывались в планы нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Ожидается, что в ближайшее время «Барселона» объявит о переходе разыгрывающего «Панатинаикоса» Ника Калатеса.
- 7 июля 2020
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
19:58
-
19:22
-
18:28
-
17:33
-
16:42
-
15:41
-
14:22
-
14:14
-
14:08
-
13:39
-
12:39
-
11:37
-
11:13
-
10:14
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
07:34
-
04:51
-
00:56
-
00:55
- 6 июля 2020
-
23:53
-
23:03
-
21:55
-
20:59
-
19:54
-
19:06
-
17:55
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:42