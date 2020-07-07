Экс-игрок «Зенита» подписал контракт с «Барселоной» до 2023 года

«Барселона» продлила контракт с атакующим защитником Кайлом Куричем до 2023 года, сообщает пресс-служба испанского клуба на официальном сайте.



В прошлом сезоне Евролиги Курич набирал 9,4 очка и собирал 2,1 подбора при высокой точности трёхочковых 44,3%. В позапрошлом сезоне за «Барселону» Курич также осилил отметку выше 44% точности из-за дуги. Отмемтим, что американский снайпер со словацким паспортом присоединился к «Барселоне» в 2018 году, перейдя из «Зенита».



Ранее «Барселона» продлила контракт с центровым Пьером Ориолой на четыре года. При этом команду покинули центровой Анте Томич и разыгрывающий Кевин Пангос, которые не вписывались в планы нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Ожидается, что в ближайшее время «Барселона» объявит о переходе разыгрывающего «Панатинаикоса» Ника Калатеса.