«Бруклин» лишился четвёртого звёздного игрока на рестарт сезона НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди пропустит рестарт сезона НБА-2019/2020, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Медицинский штаб «Бруклина» решил, что Динуидди не будет играть в Орландо в качестве меры предосторожности. В прошлом месяце у Динуидди выявили заражение коронавирусом. На этой неделе игрок почувствовал себя лучше и надеялся получить разрешение вернуться на площадку, но вердикт врачей не позволил ему это сделать. В сезоне-2019/2020 Динуидди собирал коллекцию из 20,6 очка, 3,5 подбора и 6,8 передачи.



«Бруклин» потерял уже четвёртого звёздного исполнителя на рестарт сезона. Уже известно, что «Нетс» не помогут восстанавливающиеся после травм разыгрывающий Кайри Ирвинг и лёгкий форвард Кевин Дюрант, а также заразившийся коронавирусом центровой Деандре Джордан.