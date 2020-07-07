«Бруклин» лишился четвёртого звёздного игрока на рестарт сезона НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди пропустит рестарт сезона НБА-2019/2020, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Медицинский штаб «Бруклина» решил, что Динуидди не будет играть в Орландо в качестве меры предосторожности. В прошлом месяце у Динуидди выявили заражение коронавирусом. На этой неделе игрок почувствовал себя лучше и надеялся получить разрешение вернуться на площадку, но вердикт врачей не позволил ему это сделать. В сезоне-2019/2020 Динуидди собирал коллекцию из 20,6 очка, 3,5 подбора и 6,8 передачи.
«Бруклин» потерял уже четвёртого звёздного исполнителя на рестарт сезона. Уже известно, что «Нетс» не помогут восстанавливающиеся после травм разыгрывающий Кайри Ирвинг и лёгкий форвард Кевин Дюрант, а также заразившийся коронавирусом центровой Деандре Джордан.
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