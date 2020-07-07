Первая команда прибыла в «Диснейуорлд» на рестарт сезона НБА

«Орландо Мэджик» стала первой командой НБА, прибывшей в парк развлечений «Диснейуорлд», сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Твиттере».
«Диснейуорлд» находится в Орландо, городе базирования «Мэджик». В парке развлечений создан закрытый кампус для проживания команд лиги. Рестарт регулярного чемпионата планируется начать 30 июля.
На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Орландо» занимал восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 30-35. С высокой степенью вероятности, подопечные Стива Клиффорда смогут пробиться в плей-офф по итогам восьми матчей регулярного чемпионата в «Диснейуорлде», поскольку соседи по таблице, «Бруклин Нетс» (30-34) и «Вашингтон Уизардс» (24-40), в преддверии рестарта сезона потеряли ряд ведущих исполнителей.
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