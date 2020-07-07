«Хьюстон» подписал специалиста по защите Люка Мба а Муте

«Хьюстон Рокетс» подписали форварда Люка Ричарда Мба а Муте, сообщил на своей странице в «Твиттере» генеральный менеджер клуба Дэрил Мори.
Муте заменит в заявке «Рокетс» отказавшегося принимать участие в рестарте сезона Табо Сефолошу. 36-летний Сефолоша подписал однолетний минимальный контракт с «Хьюстоном» на сезон-2019/2020. Стабильное место в ротации команды Майка Д’Антони швейцарец завоевать не сумел. В 41 игре Сефолоша набирал 2,2 очка, собирал 2,3 подбора и 0,6 передачи.
Мба а Муте считается специалистом по игре в защите. Игрок не принимал участия в матчах НБА в этом сезоне, но проходил просмотр в «Рокетс» в начале марта, незадолго до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Муте уже ранее выступал за «Рокетс» в сезоне-2017/2018. Его последняя команда в лиге — «Лос-Анджелес «Клипперс», за которую он сыграл всего 4 матча в сезоне-2018/2019. В Калифорнии ему помешали закрепиться травмы.
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