Леброн Джеймс высказался о 6 детях, которых застрелили в США на выходных

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об убийстве 6 детей в результате применения огнестрельного оружия на прошлых выходных в США.



«Чрезвычайно грустно!!! Они просто невинные, красивые, сильные дети! Что не так с людьми?!?!?!? Мои мысли и молитвы распространяются на каждую из семей этих детей, и пусть они отдыхают в раю!», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».



Всех детей в возрасте от 6 до 14 лет застрелили в разных штатах США, когда они занимались повседневными делами — катались на машине мамы, ходили по магазинам или играли во дворе со своими кузенами. У Леброна трое детей — два сына и одна дочь.



Сейчас Джеймс готовится к рестарту сезона НБА в Орландо. «Лейкерс» считаются одними из фаворитом в борьбе за чемпионский титул.