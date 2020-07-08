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40-летний Пау Газоль продвинулся в переговорах с «Барселоной»

40-летний Пау Газоль продвинулся в переговорах с «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль ведёт активные переговоры с каталонской «Барселоной», сообщает Eurohoops.

В течение многих лет Пау Газоль говорил, что он может вернуться в Европу, чтобы закончить свою игровую карьеру в Барселоне. Сейчас клуб продвинулся в переговорах с испанской легендой о двухлетней сделке. Хотя пока нет окончательного соглашения, неожиданность заключается в том, что Газоль не собирается завершать карьеру после Олимпиады в Токио, как многие предполагали ранее.

40-летний Пау Газоль является одним из лучших игроков в истории европейского баскетбола, двукратным чемпионом НБА с «Лейкерс» и выиграл в общей сложности 11 медалей со сборной старшего звена, которая с ним была самая доминирующая сборная всех времён в европейском баскетболе.

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