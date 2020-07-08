Смит поставил Леброна на 10-е место в рейтинге лучших игроков в истории, Коби нет в топ-10

Аналитик НБА Кенни Смит сделал противоречивое заявление, которое может вызвать удивление у фанатов баскетбола, сообщает Clutch Points.

Смит поставил нападающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на 10-е место в десятке лучших игроков за всю историю НБА, даже не включив в неё покойного Коби Брайанта. Став гостем в одном из подкастов, Смит рассказал о своём видении десятки лучших игроков НБА в истории. Ему удалось застать врасплох слушателей, когда он оценил Леброна Джеймса последним местом в десятке лучших. Смит не был полностью уверен, на какое место он поместит Брайанта, но заявил, что «его определённо нет в топ-10».



«Теперь намного легче забивать, так что трудно судить о способностях парня», — сказал Смит в защиту своих слов о Леброне.



Хотя заявления Смита могут считаться диковинными, следует отметить, что он играл с конца 80-х до конца 90-х. Это было, когда Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон и Майкл Джордан были в расцвете сил. Подобно Брайанту и Джеймсу, Берд, Джонсон и Джордан также имеют довольно хорошее резюме. Таким образом, Смит, скорее всего, выберет игроков своей эпохи, чем тех, которые выступают в нынешнее время. Кроме того, Смит всегда имел склонность к спорным замечаниям. ПРавда, всегда приводил веские аргументы.