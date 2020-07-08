«Похож на Таноса». Леброн Джеймс восхитил фанатов тренировкой с маской на лице

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс готовится к рестарту сезона НБА в Орландо и тренируется с маской на лице.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Любите вы его или нет, но посмотрите, какой это крутой чувак. Нереально», «В этой маске он похож на Таноса», «Леброн носит маску даже во время тренировки, чтобы не заразиться коронавирусом. Это вдохновляет», — комментируют болельщики тренировку Леброна.



35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.



«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 в марте из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.