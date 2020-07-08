Отношения между Гобером и Митчеллом испортились ещё до пандемии коронавируса

Отношения между атакующим защитником «Юты Джаз» Донованом Митчеллом и центровым Руди Гобером были испорчены ещё до пандемии коронавируса, сообщает журналист ESPN Тим Макмэхон.
«Их отношения были на 2 из 10 по шкале драматизма НБА», — привёл Макмэхон слова высокопоставленного функционера «Джаз».
Между Митчеллом и Гобером возникла напряжённость из-за ситуации с коронавирусом. В марте оба игрока заразились COVID-19. Митчелл остался зол на Гобера за то, что тот легкомысленно отнёсся к эпидемии.
Руди Гобер, в открытую шутивший над эпидемией, стал первым игроком НБА с положительным результатом теста. В настоящее время розыгрыш регулярного чемпионата НБА приостановлен, но его возобновление запланировано на 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.
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