Деррик Уильямс перешёл в «Валенсию». На игрока претендовали «Химки»
Баскетбольный клуб «Валенсия» заключил соглашение со вторым номером драфта НБА 2011 года Дерриком Уильямсом, утверждает инсайдер Чема Де Лукас на своей странице в «Твиттере». Ранее сообщалось, что игрок покинет «Фенербахче» после окончания контракта, в его услугах были заинтересованы подмосковные «Химки».
Уильямс с 2018 года выступает в Европе. В минувшем сезоне защищал цвета «Фенербахче». Деррик — второй номер драфта-2011. На ярмарке талантов был выбран «Миннесотой Тимбервулвз». В НБА провёл семь сезонов. Защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярных чемпионатах Деррик провёл 429 матчей, набирая в них 8,9 очка и собирая 4,0 подбора.
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