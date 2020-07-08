Деррик Уильямс перешёл в «Валенсию». На игрока претендовали «Химки»

Баскетбольный клуб «Валенсия» заключил соглашение со вторым номером драфта НБА 2011 года Дерриком Уильямсом, утверждает инсайдер Чема Де Лукас на своей странице в «Твиттере». Ранее сообщалось, что игрок покинет «Фенербахче» после окончания контракта, в его услугах были заинтересованы подмосковные «Химки».



Уильямс с 2018 года выступает в Европе. В минувшем сезоне защищал цвета «Фенербахче». Деррик — второй номер драфта-2011. На ярмарке талантов был выбран «Миннесотой Тимбервулвз». В НБА провёл семь сезонов. Защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярных чемпионатах Деррик провёл 429 матчей, набирая в них 8,9 очка и собирая 4,0 подбора.