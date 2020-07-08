Седокова и Тимма улетели в Нью-Йорк и наткнулись на протестующих американцев. Видео

Известная певица Анна Седокова поделилась в «сториз» своего «инстаграма» видео совместного отдыха со своим возлюбленным – баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой в Нью-Йорке.
Пара проехалась по улицам города на автомобиле. В кадр то и дело попадали протестующие жители, поддерживающие движение против расизма Black Lives Matter.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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