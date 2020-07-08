«Барселона» совершила очередное важное подписание после назначения Ясикявичюса

Испанская «Барселона» после назначения на пост главного тренера Шарунаса Ясикявичюса продлила контракт с центровым Брэндоном Дэвисом до 2022 года, сообщает Eurohoops.



Это уже второе подписание каталонцев при Ясикявичюсе. Ранее клуб продлил контракт с тяжёлым форвардом Пьером Ориолой.



В минувшем сезоне Евролиги Дэвис провёл 28 матчей, набирая в среднем 10,3 очка, 3,9 подбора, 1,6 передачи и 1,1 перехвата. Показатели в ACB – 11,3 очка, 4,5 подбора, 1,0 передачи и 1,7 перехвата.



Ясикявичюс официально назначен главным тренером «Барселоны» 6 июля. На этом посту он сменил Светислава Пешича. 44-летний литовский специалист постарается вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в Евролиге после нескольких лет застоя.

«Барселона» заключила первую сделку после назначения Ясикявичюса