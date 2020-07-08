Ерёмин: ЦСКА символически представляет армию. Смешно говорить, что это 100% армейский клуб

Бывший разыгрывающий защитник ЦСКА Станислав Ерёмин отреагировал на критику грузинских болельщиков в адрес Торнике Шенгелии в связи с его возможным переходом в московский клуб.

Пользователи социальных сетей в Грузии раскритиковали игрока. В частности, ему писали сообщения следующего характера: «Стыдно носить на сердце герб российской армии, которая бомбила твою страну».



«Сегодня спорт стоит выше, но иногда политика помогает решить какие-то вопросы. Ясно, что отношения между Россией и Грузией довольно сложные были во все времена, а не только сейчас. Но я общаюсь с ветеранами, с которыми играл, и большинство уверяет, что отношение простых людей к России нормальное. Они интересуются жизнями и российских спортсменов, и ветеранов.

Политики могут подавать в прессу условную сенсацию, бомбу или претензию. Но не забывайте, что ЦСКА сегодня только символически представляет нашу армию. Смешно говорить, что это на сто процентов армейский клуб, когда там почти половина — иностранные игроки и иностранный тренерский штаб. Этот клуб — просто олицетворение российского баскетбола. Думаю, что такие переходы не должны вызывать такую реакцию в грузинских СМИ.

Никогда нельзя рассматривать ни одного игрока в отрыве от того, какой пазл вы собираетесь делать. Он может быть очень классным игроком, звездой, но в пазл команды может не войти, что разрушит весь рисунок. Надеюсь, в ЦСКА уже поняли, как он будет взаимодействовать с остальными партнёрами, какая роль будет ему отведена», — цитирует Ерёмина News.ru.