«Зенит» близок к подписанию одного из самых эффективных игроков Евролиги

«Зенит» продвинулся в переговорах с форвардом берлинской «Альбы» Люком Сикмой, сообщает испано-израильский журналист Джонатан Гарсия на своей странице в «Твиттере».



В досрочно отменённом из-за пандемии коронавируса сезоне Евролиги — 2019/2020 Сикма набирал в среднем 9,7 очка, 6,5 подбора, 4,5 передачи, 1,1 перехвата при точности трёхочковых 43,3% и рейтинге эффективности 16,6 балла.



Сикма вошёл в топ-10 игроков Евролиги по эффективности, уступив только звёздам турнира Шейну Ларкину («Анадолу Эфес»), Николе Миротичу («Барселона»), Майку Джеймсу (ЦСКА), Алексею Шведу («Химки»), Николе Милутинову («Олимпиакос»), Торнике Шенгелии («Баскония»), Бояну Дублевичу («Валенсия»), Нику Калатесу («Панатинаикос») и Грегу Монро («Бавария»).



По полезности Сикма опередил таких именитых игроков, как Нандо де Коло и Костас Слукас (оба «Фенербахче»), Факундо Кампаццо, Энтони Рэндольф и Вальтер Тавареш (все «Реал»), Василие Мицич («Анадолу Эфес») и Скотти Уилбекин («Маккаби»).



Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию «большого» с опытом игры в НБА Алекса Пойтресса («Галатасарай»), атакующего защитника «Жальгириса» Кей Си Риверса и центрового «Милана» Артураса Гудайтиса. Команду Хави Паскуаля уже официально пополнил разыгрывающий «Барселоны» Кевин Пангос.