Турецкие гранды Евролиги совершили важные межсезонные подписания

Пресс-служба «Анадолу Эфес» сообщила, что клуб договорился о продлении контракта с форвардом Крисом Синглтоном. Информация была опубликована в официальном твиттер-аккаунте турецкой команды. Новое соглашение подписано по схеме 2+1.



В розыгрыше Евролиги сезона-2019/2020 30-летний форвард набирал в среднем 7,8 очка и 4,4 подбора за игру и реализовывал 45% трёхочковых бросков.



«Фенербахче» на официальном сайте подтвердил появившуюся ранее информацию о подписании контракта с форвардом «Динамо Сассари» Дишоуном Пьерром. Соглашение подписано по схеме 1+1.



26-летний Пьерр в среднем набирал 12,6 очка, 8,4 подбора и 2,4 передачи в Лиге чемпионов ФИБА в прошлом сезоне. Его подписание стало первым трансфером «Фенербахче» после назначения Игора Кокошкова на пост главного тренера.