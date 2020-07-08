Адам Сильвер опасается катастрофического сценария футбольной MLS при рестарте сезона НБА

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что лиге придётся остановить сезон во второй раз.в случае проникновения коронавируса в «пузырь» после того, как все 22 команды прибудут в Орландо. Сильвер больше всего опасается возможного повторения сценария, с которым пришлось столкнуться футбольной лиге MLS.
«Вне всяких сомнений, если произойдёт существенное распространение коронавируса внутри нашего кампуса, мы снова остановим матчи. Мы не удивимся, если после первого прибытия игроков в Орландо у нас будут ещё положительные тесты. Однако если появятся положительные тесты после того, как все соберутся в кампусе и пройдут карантин, мы поймём, что у нас проблема. Тогда мы будем знать, что в нашем «пузыре» есть брешь и что наш карантин или кампус не работают», — цитирует Сильвера ESPN.
Ранее футбольная лига MLS исключила «Даллас» из турнира накануне возобновления матчей. Причиной стали 11 положительных тестов на коронавирус. Десять игроков и один сотрудник команды признаны заражёнными за день до запуска турнира. MLS решила возобновить матчи турнира 8 июля после четырёхмесячного перерыва. Из 557 игроков в настоящее время находящихся в Орландо, 13 прошли положительный тест на COVID-19, из них 10 игроков ФК «Даллас».
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