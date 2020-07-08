Единственный представитель России в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 узнал корзину

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» оказался во второй корзине посева для жеребьёвки регулярного чемпионата Лиги чемпионов сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт соревнований.
Вместе с «Нижним Новгородом» в этой корзине оказались «Бамберг», «Остенде» и «Страсбур».
Другой представитель Единой лиги ВТБ — «Цмоки-Минск» — попал во вторую корзину квалификации. По итогам квалификационного раунда будут определены ещё 4 участника турнира.
Жеребьёвка регулярного чемпионата пройдёт 15 июля.
Напомним, нижегородский клуб стал единственным представителем России в Лиге чемпионов. Заявку на участие в Лиге чемпионов ранее подавал ещё один представитель Единой лиги ВТБ — «Парма», но ФИБА её не удовлетворила.
Напомним, сезон-2019/2020 в Лиге чемпионов ФИБА не был доигран из-за пандемии коронавируса. «Нижний Новгород» дошёл до плей-офф турнира, но не успел выявить сильнейшего в паре с французским «Дижоном».
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