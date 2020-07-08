«Фенербахче» усилит состав двумя известными игроками Евролиги

«Фенербахче» согласовал условия двухлетнего контракта с лёгким форвардом «Жальгириса» Эдгарасом Улановасом, сообщает в твиттере турецкий журналист Исмаил Шенол. Кроме того, состав «Фенербахче» пополнит разыгрывающий «Црвены Звезды» Лоренцо Браун, информирует инсайдер Джонатан Гарсия.



Улановас последние 6 лет выступал за «Жальгирис», в том числе помог команде впервые в XXI веке выйти в «Финал четырёх» Евролиги в 2018 году. В сезоне-2019/2020 набирал 8,9 очка, 3,3 подбора и 1,9 передачи за игру. Улановас решил покинуть клуб после ухода главного тренера Шарунаса Ясикявичюса в «Барселону».



Браун набирал 12,3 очка, 4,6 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру Евролиги-2019/2020. Американец провёл дебютный сезон в Европе. С 2013 до 2019 года выступал в НБА за «Филадельфию Сиксерс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Финикс Санз» и «Торонто Рэпторс».