Кармело Энтони требует сменить названия ряда спортивных команд США, включая «Голден Стэйт»
Форвард «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони считает, что пять спортивных клубов США должны сменить названия в связи с противоречиями, приведя в пример клуб NFL «Вашингтон Редскинс», название которого может задевать чувства индейцев.
Звёздный игрок НБА выразил мнение в «Твиттере», что использование псевдонимов («Redskins» — краснокожие) коренных американцев должно прекратиться. Собственно, «Вашингтон Редскинс» и «Кливленд Индианс» уже пообещали рассмотреть возможность смены названия. Будет очень интересно посмотреть, будут ли «Канзас-Сити», «Атланта Брэйвс» и «Чикаго Блэкхоукс» следовать этому примеру.
Что касается НБА, то «Голден Стэйт» — единственная команда, присутствующая в списке Кармело Энтони.
«Вы когда-нибудь снимете колено с наших шей?» Энтони написал мощное письмо против расизма
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