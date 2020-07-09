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Кармело Энтони требует сменить названия ряда спортивных команд США, включая «Голден Стэйт»

Кармело Энтони требует сменить названия ряда спортивных команд США, включая «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони считает, что пять спортивных клубов США должны сменить названия в связи с противоречиями, приведя в пример клуб NFL «Вашингтон Редскинс», название которого может задевать чувства индейцев.

Звёздный игрок НБА выразил мнение в «Твиттере», что использование псевдонимов («Redskins» — краснокожие) коренных американцев должно прекратиться. Собственно, «Вашингтон Редскинс» и «Кливленд Индианс» уже пообещали рассмотреть возможность смены названия. Будет очень интересно посмотреть, будут ли «Канзас-Сити», «Атланта Брэйвс» и «Чикаго Блэкхоукс» следовать этому примеру.

Что касается НБА, то «Голден Стэйт» — единственная команда, присутствующая в списке Кармело Энтони.

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