Игрок «Мемфиса» нашёл мёртвого таракана у себя в номере

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Тайс Джонс обнаружил странную находку в номере отеля, сообщает Clutch Points.

Игроки «Гризлис» вместе с командами «Оклахома-Сити Тандер», «Филадельфия Сиксерс», «Хьюстон Рокетс», «Индиана Пэйсерс», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик» проживают в отеле Grand Floridian в кампусе Уолта Диснея в Орландо. Именно в этом отеле игрок «Мемфиса» Тайс Джонс обнаружил мертвого таракана в своём гостиничном номере и опубликовал снимок в социальных сетях, что вызвало бурю негодования пользователей.

Публикация доступна в «инстаграм-сторис» Джонса.

Ранее игрок «Денвера» Трой Дэниелс опубликовал фотографию порции обеда, которого ему подали. Это выглядело как еда, которую подают в самолётах.