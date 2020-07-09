Только 17 игроков оставят фамилию на майках во время рестарта сезона НБА

285 из 350 игроков НБА решили разместить на форме высказывания на тему социальной и расовой справедливости, в то время как только 17 баскетболистов планируют оставить фамилии. Неопределившиеся с надписью игроки должны принять решение к понедельнику.



Ранее НБА представила список надписей, которыми игроки могут заменить фамилию на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. В перечень, представленный в «Твиттере», вошли надписи «Жизни чернокожих важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие.



НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.

Названы надписи, которыми Гобер, Леонард и другие игроки НБА заменят фамилии на майках