ЦСКА объявил о переходе Шенгелии

Грузинский форвард Торнике Шенгелия подписал трёхлетний контракт с московским ЦСКА, сообщает официальный сайт красно-синих.
«Токо является продолжателем династии – его отец Каха выступал за молодёжную сборную СССР на стыке 1980-1990-х и считается одним из лучших игроков в истории страны. Баскетбольное образование Шенгелия-младший фактически получал в испанской «Валенсии», куда попал в юниорском возрасте, затем адаптировался ко взрослому баскетболу в Бельгии, где и был замечен заокеанскими скаутами.
В 2012-м грузина выбрала на драфте «Филадельфия» под общим 54-м номером, после чего сразу обменяла в «Бруклин». На протяжении двух сезонов Торнике пытался закрепиться в НБА, шлифовал мастерство в G-лиге, но в итоге принял решение вернуться в Европу. Последние шесть лет Шенгелия провёл в составе «Басконии», где заработал репутацию одного из сильнейших тяжёлых форвардов континента», — представила новичка пресс-служба ЦСКА.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.
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