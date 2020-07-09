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Торнике Шенгелия прокомментировал переход в ЦСКА

Торнике Шенгелия прокомментировал переход в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Грузинский форвард Торнике Шенгелия поделился эмоциями после подписания трёхлетнего контракта с московским ЦСКА.

«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», — цитирует Торнике пресс-служба «армейцев».

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».

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