Итудис отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход грузинского форварда Торнике Шенгелии из «Басконии» в московский клуб.



«Думаю, мы сделали отличный ход, потому хочу поздравить клуб, Андрея Ватутина, наших владельцев из «Норникеля». Также поздравляю Токо, потому что он выказал огромное желание играть за ЦСКА. Мы следили за ним на протяжении многих лет и в конце концов совершили этот трансфер.

Надеюсь, что Токо вместе с остальными игроками поможет нам остаться в числе сильнейших команд европейского баскетбола. Он универсальный игрок с большим желанием бороться, и сейчас он находится в возрасте расцвета. Потому официально говорю Токо: «Добро пожаловать». Желаю, чтобы его настрой и мастерство оправдали наши ожидания. Знаю, что болельщики рады видеть Шенгелию в нашем составе. Думаю, они видят настрой клуба на создание побеждающей команды и продолжат поддерживать нас, всё больше заполнять трибуны, если позволит ситуация», — цитирует Итудиса сайт ЦСКА.