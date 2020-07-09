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Канье Уэст обещал на посту президента США решить спор НБА с Китаем и развивать баскетбол

Канье Уэст обещал на посту президента США решить спор НБА с Китаем и развивать баскетбол
Баскетбол / НБА 0

Рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться на пост президента США, пообещал развивать мировой баскетбол, а также уладить существующие разногласия между НБА и Китаем.

«Позвольте мне дать некоторые обещания. Когда я стану президентом, НБА будет проводить игры повсюду, от Нигерии до Наньчана. Мир увидит величайших спортсменов. Мир изменится. Деньги вернутся. Я люблю Китай. Эта эпидемия — не вина Китая. Это не вина китайского народа. Они тоже подчиняются господу. Я люблю Китай. Эта страна изменила мою жизнь. Изменила мой взгляд на мир, позволила смотреть на вещи гораздо шире. Моя мама, учительница английского, преподавала английский в Китае, когда я был в пятом классе», — приводит слова Уэста Forbes.

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