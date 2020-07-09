Гомельский сравнил ЦСКА времён де Коло с «Реалом» Дончича и другими топ-командами Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский сравнил команды Евролиги различных сезонов.

Специалисту предложили оценить «Анадолу Эфес» образца последнего сезона с Шейном Ларкином в составе. ЦСКА-2019 с Нандо де Коло, Серхио Родригесом, Кори Хиггинсом, «Реал»-2018 с Лукой Дончичем и Серхио Льюлем, а также «Фенербахче»-2017 с Богданом Богдановичем.



«Никогда не задумывался о возможности сравнивать команды различных сезонов между собой. «Реал» с Дончичем был, пожалуй, самой разнообразной командой в тактическом плане. ЦСКА с де Коло, Родригесом и Хиггинсом явно располагал самой сильной задней линией. «Анадолу Эфес» был самой дисциплинированной командой. А «Фенер» мне не нравился даже в самый успешный год. Моё мнение субъективно», — написал Гомельский в своей конференции.