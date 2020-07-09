«Барселона» объявила о подписании лучшего плеймейкера Евролиги

Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте объявила о подписании соглашения с лучшим разыгрывающим Евролиги Ником Калатесом. Соглашение с экс-игроком «Панатинаикоса» рассчитано до 30 июня 2023 года.
В досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/2020 Калатес набирал 13, 0 очка, совершал 9,1 передачи и собирал 4,9 подбора при рейтинге эффективности 17,8 балла. Ник стал лучшим распасовщиком турнира, опередив по количеству передач разыгрывающего «Реала» Факундо Кампаццо (7,1), защитника «Химок» Алексея Шведа (6,2), а также Костаса Слукаса («Фенербахче», 6,1) и Василие Мицича («Анадолу Эфес», 5,8).
В составе «Панатинаикоса» Калатес становился чемпионом Евролиги в 2011 году и многократным чемпионом страны. Со сборной Греции он завоевал бронзу чемпионата Европы в 2009 году.
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