Ватутин объяснил, почему ЦСКА подписал Шенгелию только сейчас, а не в прошлые годы

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал переход в московскую команду грузинского форварда Торнике Шенгелии. Контракт с баскетболистом рассчитан на три сезона.

«В разные годы мы интересовались Торнике, но найти решение удалось только сейчас. Помимо нашего собственного желания было необходимо согласие «Басконии» на трансфер и желание самого Шенгелии. Пазл сложился только этим летом.

Слышал, что переход Торнике в ЦСКА неоднозначно воспринят в Грузии, но мы в своей деятельности бесконечно далеки от политических мотивов, занимаемся профессиональным спортом, собираемся просто играть в баскетбол, радовать зрителей и побеждать», — приводит слова Ватутина грузинский портал Leader Sport.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».