Президент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила баскетболиста Торнике Шенгелия за переход в московский ЦСКА. Форвард 9 июля подписал контракт с «армейцами» на три года.



«Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский ЦСКА», – написала Зурабишвили на официальной странице в Фейсбуке.

Переход Шенгелии в ЦСКА сопровождался в основном резкими откликами в грузинском обществе, и большая часть болельщиков раскритиковала баскетболиста, но нашлись и те, кто открыто заявил, что спорт и политика — разные вещи.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно играл в составе «Басконии».

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