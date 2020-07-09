Майк Джеймс отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на переход тяжёлого форварда «Басконии» Торнике Шенгелии в московский клуб. Шенгелия и Джеймс ранее вместе выступали за «Басконию» в 2014-2016 годах.

«Окей, теперь мы готовы. Торнике Шенгелия, добро пожаловать в семью», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользовали, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.