Майк Джеймс отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на переход тяжёлого форварда «Басконии» Торнике Шенгелии в московский клуб. Шенгелия и Джеймс ранее вместе выступали за «Басконию» в 2014-2016 годах.
«Окей, теперь мы готовы. Торнике Шенгелия, добро пожаловать в семью», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользовали, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
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