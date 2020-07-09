УНИКС подписал второго легионера в межсезонье
Казанский УНИКС подписал контракт с американским форвардом Джоном Брауном, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один сезон.
Прошлый сезон Браун провёл в «Бриндизи». В среднем за игру Браун набирал 11,4 очка и совершал 5,8 подбора. Последние годы Браун выступал в Италии, в том числе за «Рому» и «Тревизо».
Напомним, ранее УНИКС подписал контракт с американским центровым Джорданом Морганом. Морган ранее выступал в турецком чемпионате за команду «Пынар Каршияка». В среднем за игру Джордан Морган набирал 12,5 очка, совершал 7,4 подбора, отдавал 1,5 результативные передачи и совершал 1,0 перехвата. В регулярной части чемпионата до отмены сезона команда «Каршияка» шла второй после «Анадолу Эфес».
- 9 июля 2020
-
19:56
-
18:51
-
18:31
-
18:23
-
18:01
-
17:49
-
16:16
-
15:40
-
15:24
-
13:20
-
13:14
-
12:30
-
11:39
-
11:34
-
11:24
-
11:15
-
11:03
-
10:51
-
09:24
-
09:20
-
08:42
-
08:01
-
07:36
-
05:23
- 8 июля 2020
-
23:38
-
22:50
-
21:21
-
20:47
-
18:53
-
17:57
-
17:50
-
17:28
-
17:05
-
17:04
-
16:42
Партнерский контент