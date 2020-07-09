УНИКС подписал второго легионера в межсезонье

Казанский УНИКС подписал контракт с американским форвардом Джоном Брауном, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один сезон.



Прошлый сезон Браун провёл в «Бриндизи». В среднем за игру Браун набирал 11,4 очка и совершал 5,8 подбора. Последние годы Браун выступал в Италии, в том числе за «Рому» и «Тревизо».



Напомним, ранее УНИКС подписал контракт с американским центровым Джорданом Морганом. Морган ранее выступал в турецком чемпионате за команду «Пынар Каршияка». В среднем за игру Джордан Морган набирал 12,5 очка, совершал 7,4 подбора, отдавал 1,5 результативные передачи и совершал 1,0 перехвата. В регулярной части чемпионата до отмены сезона команда «Каршияка» шла второй после «Анадолу Эфес».