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УНИКС подписал второго легионера в межсезонье

УНИКС подписал второго легионера в межсезонье
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Казанский УНИКС подписал контракт с американским форвардом Джоном Брауном, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошлый сезон Браун провёл в «Бриндизи». В среднем за игру Браун набирал 11,4 очка и совершал 5,8 подбора. Последние годы Браун выступал в Италии, в том числе за «Рому» и «Тревизо».

Напомним, ранее УНИКС подписал контракт с американским центровым Джорданом Морганом. Морган ранее выступал в турецком чемпионате за команду «Пынар Каршияка». В среднем за игру Джордан Морган набирал 12,5 очка, совершал 7,4 подбора, отдавал 1,5 результативные передачи и совершал 1,0 перехвата. В регулярной части чемпионата до отмены сезона команда «Каршияка» шла второй после «Анадолу Эфес».

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